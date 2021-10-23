"Это правда, что я повлиял на трансфер Кокорина. Мне понадобилась всего одна минута, чтобы убедить Сулеймана Керимова его купить. <...> Когда я увидел Сашу, был удивлен его действиями. Сказал Керимову: "Этот парень должен быть у нас", - приводит слова Это'О "Чемпионат".
Напомним, камерунский нападающий Самюэль Это'О выступал за "Анжи" с 2011 до 2013 года. Форвард провел 53 игры и забил 25 голов за махачкалинский клуб. Александр Кокорин перешел в махачкалинский клуб в июле 2013 года за 19 млн евро. Однако за новый клуб Кокорин ни разу не сыграл из-за травмы. В январе 2021 года стало известно, что "Анжи" получит приблизительно 150 тысяч евро за переход Кокорина в "Фиорентину".
"Анжи", за который Кокорин не провел ни одного матча, претендует на солидарные выплаты от перехода игрока в "Фиорентину"
Это'О: мне понадобилась минута, чтобы убедить Керимова купить Кокорина в "Анжи"
Экс-нападающий "Барселоны" и махачкалинского "Анжи" Самюэль Это'О рассказал, как повлиял на переход форварда Александра Кокорина в "Анжи".
Фото: "Чемпионат"