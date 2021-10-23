"Наверное, закончились силы, не хватило концентрации. Команда была отлично настроена, сегодня потерпели супер обидное поражение. Во втором тайме давление на наши ворота было колоссальным. Но я не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас, это мое мнение", - цитирует Ломаева "Спорт-Экспресс".
ЦСКА проигрывал большую часть встречи с самарцами, но во втором тайме смог переломить игру, благодаря голам Эджуке, Чалова и Заболотного. Единственный мяч в составе "Крыльев" забил Иван Сергеев. После этого поражения "Крылья" пока остаются на 8-м месте в таблице, но в случае победы их обгонит "Рубин". "ЦСКА" с 23 очками занимает третью строчку.
Ранее в СМИ появлялась информация, что "Спартак" интересуется Ломаевым. Сообщалось, что "красно-белые" планирует усилиться в зимнее трансферное окно. Одна из основных целей москвичей - укрепление вратарской линии.
Ломаев: не могу сказать, что ЦСКА на голову сильнее нас
Голкипер самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев прокомментировал поражение в 12-м туре РПЛ от ЦСКА (1:3).
Фото: инстаграм Ивана Ломаева