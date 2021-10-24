Напомним, ранее куратор "Химок", депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что Черевченко покинул пост главного тренера команды. Он отметил, что решение о прекращении сотрудничества принято по обоюдному согласию сторон.
При этом сам Черевченко сообщил, что не знает об отставке.
"Готов поговорить через пару часов, сейчас не могу. Знаю ли я об увольнении? Нет, еще не знаю. Сейчас занят, сижу с тренерами", - сказал Черевченко.
Отметим, что на данный момент "Химки" пребывают на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ (11 очков).
Источник: Матч ТВ
Терюшков: "Химки" не рассматривают кандидатуру Евсеева на пост главного тренера
Черевченко: знаю ли я об увольнении из "Химок"? Нет, еще не знаю
Игорь Черевченко прокомментировал информацию об уходе с поста главного тренера "Химок".
Фото: "Химки"