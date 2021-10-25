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Агент Дивеева: пока Игорь играть не может, он еще лечится

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал о состоянии футболиста.
Фото: РФС
Напомним, Дивеев получил травму в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Словения - Россия (1:2). Ранее сообщалось, что у футболиста было диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза.

"Игорь играть пока не может, он еще лечится. При готовности он бы уже играл. Сможет ли он выйти на поле в матче с "Металлургом" в Кубке России? Пока неизвестно, будет понятно по самочувствию", - цитирует Еремина Sport24.

В первом тайме отборочного матча ЧМ-2022 против Словении центральный защитник сборной России и ЦСКА Игорь Дивеев попросил замену, почувствовав дискомфорт. На 36 минуте игры его заменил Максим Осипенко. До этого, на 28 минуте, Дивеев успел отметиться забитым мячом, замкнув головой подачу со штрафного Даниила Фомина.


Теги: Дивеев ЦСКА
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