"Расстались на хорошей ноте, все мирно, спокойно, приятно. Дела Ющенко не передавал, попрощался с командой, было небольшое собрание перед тренировкой. Сразу приступить к новой работе не получится, нужно взять отпуск, паузу, до Нового года точно отдохну.
Слухи о том, что клуб мне должен неустойку в 30 миллионов, - ерунда, чушь, фейк. Самое запоминающееся в "Химках" - это когда мы выбирались из хвоста таблицы в середняки", - приводит слова Черевченко "Матч ТВ".
Напомним, официально об отставке Черевченко было объявлено 25 октября. "Химки" по итогам 12-и туров Российской Премьер-Лиги располагаются в зоне стыковых матчей, на 14-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 11 очков.
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Покинувший "Химки" Черевченко прокомментировал слухи о неустойке в размере 30 млн
Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко высказался об уходе из подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"