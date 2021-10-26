Напомним, ранее СМИ сообщили, что Суторминым интересуются "Локомотив", ЦСКА и "Рубин".
В пресс-службе "Локомотива" опровергли данные прессы.
"Этот игрок не входит в сферу интересов "Локомотива", - заявили в пресс-службе "железнодорожников".
Отметим, что контракт Сутормина с "Зенитом" истекает следующим летом. В нынешнем розыгрыше РПЛ 27-летний полузащитник провел 12 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА, "Локомотив" и "Рубин" хотят подписать Сутормина по окончании его контракта с "Зенитом"
В "Локомотиве" отреагировали на информацию об интересе к Сутормину
В "Локомотиве" прокомментировали информацию об интересе клуба к полузащитнику "Зенита" Алексею Сутормину.
Фото: "Зенит"