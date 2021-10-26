"При всем уважении к ней, ну какой из Заремы спортивный директор? Что такое спортивный директор? Спортивный директор - это с утра до ночи пахать там надо. И спортивный, и генеральный. Она и так влияет на все, поэтому какой смысл? Наверное, это шутка Нобеля была. А то, что "Спартаку" надо заниматься этой проблемой, это факт", - цитирует Колоскова "ВсеПроСпорт".
Последним спортивным директором "Спартака" был Дмитрий Попов, который объявил об уходе в перерыве квалификационного матча Лиги чемпионов против "Бенфики". Он объяснил свое решение постоянными публичными унижениями от жены владельца клуба и влиянием бывшего тренера красно-белых Доменико Тедеско на формирование состава.
Колосков: ну какой из Заремы спортивный директор? Это, наверное, шутка Нобеля была
Бывший глава РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предложение журналиста Нобеля Арустамяна назначить Зарему Салихову спортивным директором "Спартака".
Фото: Global Look Press