Крыховяк заявил, что отказался переходить в "Рубин", поскольку уже договорился с "Краснодаром".
"Правда ли, что у меня был вариант с "Рубином", но я отказался? Да. Почему? Они вышли на меня после "Краснодара", когда мы обо всем договорились. Да, контракт еще не был подписан, но я дал слово. Пообещал "Краснодару". Для меня это важно", - сказал Крыховяк.
Напомним, что Крыховяк перешел из "Локомотива" в "Краснодар" минувшим летом.
Источник: Спорт-Экспресс
Крыховяк объяснил, почему отказался от перехода из "Локомотива" в "Рубин"
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк рассказал, что мог перейти из "Локомотива" в "Рубин".
Фото: "Краснодар"