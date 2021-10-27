"Виталий Витальевич готовит главную команду к предстоящей игре в РПЛ, все силы вместе с Тедеевым направили туда. Матч сегодня прекрасный и интересный, как качели — мог в одну сторону качнуться, а мог в другую повернуться. Молодежь молодцы, я ими доволен", — передает слова Осинова "Sport24".
Напомним, вчера официально было объявлено, что новым главным тренером "Ростова" становится Виталий Кафанов, а Заур Тедеев, который до этого исполнял обязанности главного, переходит в статус старшего тренера команды. До этого Кафанов помогал Валерию Карпину в "Ростове" и прямо сейчас является тренером вратарей в сборной России.
В следующем туре РПЛ "Ростов" в гостях сыграет со "Спартаком". Матч пройдет в субботу, 30 октября. Перед началом 13-го тура ростовчане с 12-ю очками занимают 12-е место в турнирной таблице. От зоны вылета их отделяет 2 очка.
Тренер "Ростова" объяснил отсутствие Кафанова на матче Кубка с "Торпедо"
Член тренерского штаба "Ростова" Михаил Осинов" рассказал, почему на проигранном матче Кубка России с "Торпедо" (0:2) отсутствовал главный тренер команды Виталий Кафанов.
Фото: twitter.com/Eurosport_RU