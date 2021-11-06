— Он очень нужен "Спартаку" сейчас. Если бы Черчесов стал главным тренером команды, она бы наконец возродилась.
Несмотря на всю критику, которая шла в адрес Станислава Саламовича, при нем "Спартак" начал бы выступать в разы лучше, — рассказал Гаджиев в интервью Sport24.
58-летний Черчесов тренировал "Спартак" с 2007 по 2008 год, приведя команду к серебряным медалям чемпионата России. Затем специалист тренировал "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо" и "Легию". Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую тот тренировал с 2016 по 2021 год.
В настоящее время "Спартак" тренирует португальский тренер Руй Витория.
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Гаджиев: если бы Черчесов стал главным тренером "Спартака", он бы наконец возродился
Российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что тренер Станислав Черчесов не помешал бы московскому "Спартаку".
Фото: Global Look Press