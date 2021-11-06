— Эта команда ничего больше не заслуживает, кроме, как ассистентов. Один ассистент приехал физику подтянуть футболистам, а потом с ним сдуру стали чемпионами. Это я про Карреру.
Так получилось — проканало. И теперь давайте всех помощников переберем, — цитирует Червиченко "Советский спорт".
На пост главного тренера "Спартака" сватают итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо и бывшего помощника Антонио Конте в "Челси" и "Интере" Паоло Ваноли. К слову, Массимо Каррера в свое время также был помощником Конте.
Действующим тренером "Спартака" является Руй Витория.
Гаджиев: если бы Черчесов стал главным тренером "Спартака", он бы наконец возродился
Каррера: я всегда готов вернуться в "Спартак"
Источник: Ваноли не поехал в "Тоттенхэм" ради "Спартака"
Червиченко: "Спартак" ничего больше не заслуживает, кроме как ассистентов. С одним сдуру стали чемпионами
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал ситуацию вокруг возможных тренеров клуба.
Фото: архив Андрея Червиченко