— Я бы не сказал, что мы отстояли ничью, у нас были моменты более острые, чем у "Арсенала", хотя мы были в меньшинстве. Мы сделали все возможное, чтобы у "Арсенала" не получилось.
Не знаю, как сложилась бы игра, если бы мы играли в равных составах, но ребята в любом случае молодцы, показали характер, — цитирует Газизова ТАСС.
Вчера, 6 ноября, "Уфа" в гостях сыграла вничью с тульским "Арсеналом" (0:0). С 18 минуты уфимцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Руслана Фищенко, заработавшего две желтые карточки.
Команда Алексея Стукалова с 14 очками занимает после 14 матчей 11-е место. В следующем туре башкирская команда сыграет в гостях против "Ростова".
Стукалов: благодаря своим волевым качествам игроки "Уфы" вытащили ничью с "Арсеналом"
"Уфа" сыграла вничью с "Арсеналом". Уфимцы с 18-й минуты играли в меньшинстве
Газизов: "Уфа" не отстояла ничью с "Арсеналом". У нас были более острые моменты, хотя мы играли в меньшинстве
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подвел итоги матча 14-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (0:0).
Фото: ФК "Уфа"