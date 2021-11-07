— Уже давно мне предложили новый контракт. Пока не могу ничего сказать — думаем и ждём.
Дождёмся зимы и там уже все решим. Думаю, что место в конце чемпионата тоже повлияет на моё решение по продлению контракта, — цитирует футболиста "Чемпионат".
25-летний Зиньковский выступает за самарскую команду с января 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий забил гол и отдал четыре голевые передачи в 16 матчах во всех турнирах. Контракт Зиньковского истекает в конце 2021 года.
"Крылья Советов" после 14 матчей занимают в чемпионате России шестую строчку с 22 очками.
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Зиньковский: место в конце чемпионата тоже повлияет на мое решение по продлению контракта
Нападающий "Крыльев Советов" Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию со своим контрактом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"