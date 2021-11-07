"Результатом довольны. Хотелось победить, но игра так сложилась, что ничья сегодня - хороший результат. Судейство? Не комментирую.
Слухи об отставке Витории отвлекали? Я ничего не читаю. Перестал читать неофициальные вбросы. Не обращаю на них внимания", - цитирует Джикию "СЭ".
"Спартак" сыграл вничью с "Локомотивом" (1:1) в матче 14-го тура РПЛ. Отметим, что "красно-белые" с 35-й минуты играли в меньшинстве - за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Руслан Литвинов.
Подопечные Витории набрали 19 очков и после 14-ти туров идут на 9-й строчке в таблице чемпионата России. В следующем туре, который станет последним в первом круге сезона-2021/22 москвичи в гостях сыграют против "Краснодара". Матч состоится 20 ноября (19:00 мск).
Джикия - о матче с "Локомотивом": хотелось победить, но ничья сегодня - хороший результат
Защитник "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями после матча 14-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).
Фото: ФК "Спартак"