Как сообщает источник, в уфимском клубе не уверены, что нападающий сохранит свою результативность во второй части сезона, поэтому зимой готовы рассмотреть предложения около 10 млн евро. При этом цена может измениться в зависимости от его успехов в оставшихся матчах до перерыва.
Напомним, что вчера журналист Иван Карпов сообщил о том, что главным претендентом на Агаларова сейчас является московское "Динамо".
В текущем сезоне форвард провел в РПЛ 14 матчей в которых забил 11 голов. Прямо сейчас он - лучший бомбардир чемпионата с отрывом в 4 мяча от ближайших преследователей.
Источник: Tele-sport
Источник: "Уфа" хочет за Агаларова 10 млн евро
"Уфа" обозначила ценник для всех претендентов на форварда клуба Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"