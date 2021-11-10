Напомним, ранее появилась информация, что француз не хочет дожидаться окончания контракта, действующего до лета следующего года. Жиго собирается покинуть "Спартак" уже в зимнее трансферное окно.
"Сперва нужно поговорить со "Спартаком" и Самюэлем, чтобы понять, чего хочет каждая сторона. Но пока никаких решений еще не принято", - цитирует агента "РБ Спорт".
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго в текущем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности за "красно-белых" француз сыграл в 90 матчах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт 28-летнего защитника рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость Жиго в 11 млн евро.
СМИ: Жиго хочет покинуть "Спартак" зимой
Агент Жиго отреагировал на информацию о возможном уходе защитника из "Спартака" зимой
Мохамед Беншенафи, агент защитника "Спартака" Самюэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из московского клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"