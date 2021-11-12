Напомним, ранее наставник "Зенита" Сергей Семак сообщил, что Клаудиньо не участвует в тренировках из-за болезни.
Агент бразильского полузащитника "Зенита" заявил, что речь не идет о заражении коронавирусом.
"У Клаудиньо ковид? Нет", - сказал Гарсия.
Напомним, что Клаудиньо перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из бразильского "Ред Булл Брагантино". В нынешнем розыгрыше РПЛ полузащитник принял участие в девяти матчах, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Sport24
Агент Клаудиньо рассказал о состоянии здоровья игрока
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, высказался о состоянии здоровья игрока.
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