"Соболев хорош, когда по-настоящему заводится. А когда у него какая-то апатия, он от каждого ветра падает. Это никуда не годится. Вот сегодня, к сожалению, было и то, и другое", - сказал Колосков.
Форвард отличился с пенальти в матче против "Краснодара", но "Спартак" уступил "быкам" со счётом 1:2 в рамках 15-го тура чемпионата России. Соболев провёл 20 матчей за красно-белых в этом сезоне, забив 5 мячей и отдав три голевые передачи.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 24-летнего нападающего составляет 10 млн евро.
Соболев стал игроком "Спартака" в 2020 году, перейдя из "Крыльев Советов".
Колосков - о Соболеве: хорош, когда заводится. А когда у него апатия, он от ветра падает
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре нападающего "Спартака" Александра Соболева
Фото: РИА Новости