Сегодня, 22 ноября, состоится общее собрание РПЛ. Планируется, что на нем будет выдвинуто такое предложение.
Сейчас для участия в РПЛ командам требуется стадион как минимум на 10000 зрителей. Планируется, что РПЛ будет допускать клубы, чьи стадионы вмещают более 7,5-8 тысяч зрителей.
Источник: РБ Спорт.
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Источник: РПЛ планирует допустить в лигу команды со стадионами на 7.5-8 тысяч зрителей
Российская Премьер-лига планирует допустить до выступления в турнире команды со стадионами, вмещающих менее 10000 зрителей.
Фото: ФК "Оренбург"