Источник: РПЛ планирует допустить в лигу команды со стадионами на 7.5-8 тысяч зрителей

Российская Премьер-лига планирует допустить до выступления в турнире команды со стадионами, вмещающих менее 10000 зрителей.

Фото: ФК "Оренбург"