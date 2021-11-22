По информации источника, московский "Спартак" рассматривал Адама Оуэна на замену Рую Витории, который должен покинуть команду этой зимой.
Адам Оуэн 7 лет отвечал за тактику в "Рейнджерс" и выиграл с шотландским клубом 8 титулов. С 2009 по 2018 год Оуэн входил в тренерский штаб сборной Уэльса. Последним местом работы Адама был американский "Сиэтл Саундерс", где он занимал пост технического директора с декабря 2019 по июнь 2021 года.
Источник: "РБ Спорт".
"Спартак" рассматривал 41-летнего валлийца на пост главного тренера клуба
Стало известно, кого рассматривал "Спартак" на пост главного тренера клуба.
Фото: Luke Aliano/Tricity News