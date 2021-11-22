Хачатурянц заявил, что руководство РПЛ хочет видеть зарубежных инвесторов в лиге. Также он отметил, что "Спартак" ведет переговоры с арабским фондом.
"Мы хотим видеть западных инвесторов в лиге, хотим увеличивать количество частного капитала в клубах. Надеюсь, что переговоры "Спартака" с арабским фондом Mubadla пройдут благоприятно и этот проект сложится успешно не только для "Спартака", но и для всего российского футбола", - сказал Хачатурянц.
Напомним, ранее сообщалось, что холдинг City Football Group, владеющий "Манчестер Сити", заинтересован в приобретении акций "Спартака". Отмечалось, что компания может купить 20% акций московского клуба.
Источник: РБК
Официально: Хачатурянц единогласно выбран президентом РПЛ
Хачатурянц подтвердил данные о переговорах "Спартака" с арабскими инвесторами
Президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил информацию о переговорах арабского фонда со "Спартаком".
Фото: РФС