Витория заявил, что "Спартаку" мешает успешно выступать в российской Премьер-Лиге насыщенный график соревнований.
"Иногда у нас не хватило времени для тренировок, иногда ребята устают из-за перелетов, поэтому им не всегда хватает стабильности. Из-за нестабильности мы проиграли "Краснодару", а теперь нам предстоит очень сложный матч с "Уфой". Эта плотность усложняет жизнь, было бы больше времени, ситуация была бы совершенно иной", - сказал Витория.
Напомним, что накануне "Спартак" победил "Наполи" на своем поле в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Москвичи выиграли со счетом 2:1, дубль оформил Александр Соболев.
В чемпионате России "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице. В активе команды Витории 19 очков.
Источник: Матч ТВ
Витория назвал причины неудачных выступлений "Спартака" в РПЛ
Наставник "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о причинах неудачных выступлений команды в чемпионате России.
Фото: "Спартак"