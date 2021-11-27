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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
1 - 1
СочиЗавершен
Ахмат
2 - 0
Ростов2 тайм
X 14.5П2 100
Химки
19:00
КраснодарНе начат
П1 4.8X 3.95П2 1.72

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Томь
1 - 1
НефтехимикЗавершен
Енисей
3 - 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
0 - 3
ОренбургЗавершен
Спартак-2
2 - 1
ТекстильщикЗавершен
Ротор
1 - 2
ФакелЗавершен
Торпедо
1 - 0
ВолгарьЗавершен
Алания
2 - 1
ВелесЗавершен
Кубань
0 - 2
Олимп-ДолгопрудныйЗавершен
Краснодар-2
1 - 0
Металлург ЛпЗавершен
Балтика
0 - 0
КАМАЗ1 тайм
П1 1.63X 3.25П2 6.5

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
2 - 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1
Астон Вилла1 тайм
П1 5X 3.3П2 1.75
Норвич
0 - 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 3.4X 2.75П2 2.4
Ливерпуль
1 - 0
Саутгемптон1 тайм
П1 1.09X 9.5П2 23
Брайтон
20:30
ЛидсНе начат
П1 2.17X 3.35П2 3.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
1 - 2
СельтаЗавершен
Валенсия
0 - 0
Райо Вальекано1 тайм
П1 2X 3.2П2 4
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
П1 2.27X 2.95П2 3.85
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эмполи
0 - 0
Фиорентина2 тайм
П1 17X 5П2 1.22
Сампдория
1 - 1
Верона2 тайм
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.11X 3.6П2 3.45
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 7.4X 5П2 1.41

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Гройтер Фюрт
1 - 2
ХоффенхаймПерерыв
П1 17X 6П2 1.18
Кёльн
0 - 0
Боруссия МПерерыв
П1 3X 2.63П2 2.75
Бохум
0 - 0
ФрайбургПерерыв
П1 3.5X 2.5П2 2.63
Вольфсбург
1 - 1
Боруссия Д1 тайм
П1 3.5X 2.63П2 2.5
Герта
1 - 0
АугсбургПерерыв
П1 1.3X 5П2 11
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.1X 11П2 25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
19:00
НантНе начат
П1 1.75X 3.9П2 4.7
Ницца
23:00
МетцНе начат
П1 1.41X 4.8П2 8

Созин: последние матчи ЦСКА — это какая-то пародия на футбол

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал игру ЦСКА в последних матчах.
Фото: Чемпионат
— Последние матчи ЦСКА — это какая-то пародия на футбол. Завтра с "Зенитом" я не знаю, как это будет. Не самые радостные ожидания у болельщиков, — рассказал Созин в интервью Eurostavka.

ЦСКА после 15 туров РПЛ занимает в чемпионате России шестую строчку с 24 очками. Завтра, 28 ноября, команда Алексея Березуцкого сыграет против "Зенита" дома. Матч начнется в 20:00 мск.

Березуцкий возглавил команду в июне 2021 года.

Источник: тренерский штаб ЦСКА выступает за возвращение Вагнера

Шкурин, играющий в аренде за киевское "Динамо", отказался отвечать на вопрос о возвращении в Россию


Теги: ЦСКА Созин
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