— Последние матчи ЦСКА — это какая-то пародия на футбол. Завтра с "Зенитом" я не знаю, как это будет. Не самые радостные ожидания у болельщиков, — рассказал Созин в интервью Eurostavka.
ЦСКА после 15 туров РПЛ занимает в чемпионате России шестую строчку с 24 очками. Завтра, 28 ноября, команда Алексея Березуцкого сыграет против "Зенита" дома. Матч начнется в 20:00 мск.
Березуцкий возглавил команду в июне 2021 года.
Источник: тренерский штаб ЦСКА выступает за возвращение Вагнера
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Созин: последние матчи ЦСКА — это какая-то пародия на футбол
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал игру ЦСКА в последних матчах.
Фото: Чемпионат