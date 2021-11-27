"Думаю, что эту ничью можно сравнить как с победой, так и с поражением. Хорошо, что "Химки" смогли переключиться во втором тайме и пойти вперед. Должны были выигрывать, но, к сожалению, ничья. Мы с "Краснодаром" набрали в этом сезоне уже четыре очка, это неплохой результат", - сказал Глушаков в эфире Матч Премьер.
Сам Глушаков забил второй мяч в ворота "Краснодара", который позволил "Химкам" ненадолго выйти вперед в этой встрече.
В текущем сезоне 34-летний Глушаков провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 7 мячей. Сейчас он делит 3-е место в гонке бомбардиров РПЛ с Матео Касьеррой ("Сочи"), Сердаром Азмуном ("Зенит") и Федором Смоловым ("Локомотив").
Глушаков был включен в расширенный список сборной России, но пока ни разу не попадал в окончательную заявку.
Глушаков - о матче с "Краснодаром": эту ничью можно сравнить, как с победой, так и с поражением
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал результат встречи 16-го тура РПЛ против "Краснодара" (3:3).
Фото: РПЛ