"Есть ли задержки по зарплате? Я бы не сказал, что большие, существенные и глобальные, о которых пишут. Думаю, в других клубах еще больше есть задержки, и в Европе они есть. Есть ли в "Спартаке" и "Зените"? Не знаю, там мечты сбываются", - цитирует Глушакова Sport24.
Напомним, в ноябре появилась информация, что долги по зарплатам тянутся в "Химках" с прошлого сезона. При этом ситуация касается, как футболистов, выступавших за клуб в сезоне 20/21, так и новичков.
Член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков заявлял, что долги будут погашены к концу текущего календарного года.
Глушаков - о задержках по зарплате в "Химках": в "Спартаке" и "Зените" мечты сбываются
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков прокомментировал слухи о задержке зарплат в подмосковном клубе.
Фото: ФК "Химки"