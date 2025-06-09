"Не вижу смысла делать прогнозы на игры сборной России. Честно говоря, уже немного устал от товарищеских встреч национальной команды. Главное, чтобы белорусские болельщики получили удовольствие от матча Беларусь — Россия. Уверен, что в Минске будет настоящий праздник футбола. А какой будет счет, кто победит, это уже достаточно второстепенно", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Товарищеский матч между сборными Белоруссии и России состоится во вторник, 10 июня, в Минске на стадионе "Олимпийский". Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Матч будет обслуживать судейская бригада во главе с казахстанским арбитром Саятом Карабаевым. Его помощниками станут Юрий Тихонюк и Дмитрий Белоградов, а резервным арбитром назначен белорус Амин Кургхели.
Напомним, год назад сборные Белоруссии и России уже проводили друг с другом товарищеский матч, и тогда он завершился победой россиян со счётом 4:0.
Мостовой: уверен, матч Белоруссии и России станет настоящим праздником футбола
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды против сборной Белоруссии.
Фото: РФС