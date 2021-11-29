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Аджоев: "Арсенал" полностью переиграл "Локомотив"

Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал победу над "Локомотивом" (3:1) в домашнем матче 16-го тура РПЛ.
Фото: ПФК "Арсенал"
"Хорошая игра, уверенная победа, одержанная заслуженно и абсолютно по делу. Полностью переиграли противника. В принципе это то, что хочется видеть в нашем исполнении в каждом матче", - приводит слова Аджоева Sport24.

"Арсенал" победил "Локомотив" со счетом 3:1. Счет в матче на 17-й минуте открыл полузащитник хозяев Даниил Хлучевич. За 5 минут до перерыва нападающий Евгений Марков удвоил преимущество туляков. На 58-й минуте Марков с передачи Хлусевича довел счет до разгромного. В компенсированное время защитник "Локомотива" Пабло забил гол престижа.

Подопечные Божовича набрали 16 очков и поднялись на 12-е место в таблице Российской Премьер-лиги. "Железнодорожники", имея в активе 25 очков, располагаются на 4-й строчке.


Теги: Аджоев Арсенал Тула Локомотив
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