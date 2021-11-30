Напомним, ранее стало известно, что Зиньковский подписал новый двухлетний контракт с "Крыльями". Срок предыдущего соглашения игрока с клубом истекал в декабре 2021 года.
Зиньковский отметил, что очень рад продлению контракта. По словам полузащитника, он не хотел уходить из команды, поскольку стремится добиться успехов в составе "Крыльев".
"Я очень рад. Для команды, города, болельщиков, для всех это хорошее решение. Сказалось все вместе. Самое основное - это команда, которая была построена за эти полтора года, за ней интересно смотреть. Хотелось достичь многого с ней, посмотреть, на что мы способны, не хотелось бросать команду в такой важный сезон из-за ребят, тренерского штаба, болельщиков", - сказал Зиньковский.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Зиньковский провел 16 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Источник: Metaratings
Зиньковский: очень рад продлению контракта с "Крыльями". Не хотелось бросать команду в такой важный сезон
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский высказался о продлении контракта с самарским клубом.
Фото: "Крылья Советов"