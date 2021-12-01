Щенников проигрывает конкуренцию на своей позиции Ивану Облякову. Потенциальных покупателей может отпугнуть зарплата игрока. По информации источника, армейский клуб готов рассмотреть не только полноценный трансфер, но и аренду защитника, прописав в соглашении пункт о выкупе прав.
Георгий Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне 30-летний футболист провел за "армейцев" 6 матчей во всех турнирах (436 минут), результативными действиями не отметился. В общей сложности защитник сыграл за ЦСКА 351 матч, в которых забил 10 голов и стал автором 15 результативных передач.
Контракт Щенникова с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 млн евро.
Источник: Metaratings
Щенников может покинуть ЦСКА зимой
ЦСКА зимой попробует пристроить защитника Георгия Щенникова.
Фото: ПФК ЦСКА