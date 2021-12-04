— Матч сложился замечательно. Мы начали хорошо, затем повели 1:0, потом была красная карточка и счет сравнялся. Мы сражались командно и справедливо заработали три очка, — передает слова нидерландца Metaratings.
Московский "Спартак" в меньшинстве одержал победу над "Ахматом" в домашнем матче 17-го чемпионата России. Встреча на "Открытие Банк Арене" завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Команда Руя Витории с 32-й минуты играла в меньшинстве после удаления нападающего Александра Соболева.
Источник: Ваноли представят в качестве главного тренера "Спартака" 16 декабря
Промес - о победе над "Ахматом": тяжело было играть в меньшинстве, но мы проявили характер
Хендрикс: "Спартак" сражался командно и справедливо заработал три очка в игре с "Ахматом"
Полузащитник "Спартака" Йоррит Хендрикс прокомментировал победу над "Ахматом" (2:1) в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"