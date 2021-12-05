Кротова удалили на 6-й минуте матча с "Динамо"

Форвард "Уфы" Вячеслав Кротов оставил свою команду в меньшинстве на старте встречи 17-го тура против " Динамо ".

Фото: ФК "Уфа"

На 6-й минуте арбитра встречи Владислава Безбородова позвали к монитору для просмотра видеоповтора после эпизода с грубым фолом Кротова на Себастьяне Шиманьски. После этого Безбородов показал нападающему "Уфы" прямую красную карточку.



В этом сезоне Кротов провел в РПЛ 16 матчей и отдал 2 голевые передачи. Для него это второе удаление в карьере. Первый раз Вячеслав получал красную карточку в матче прошлого сезона против "Ростова".