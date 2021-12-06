Мещеряков призвал довериться руководству "Локомотива". По его словам, в клубе собраны профессионалы своего дела.
"В "Локомотиве" сейчас достаточно профессионалов своего дела. Они знают, что делают. Я совсем не удивлюсь, если "железнодорожники" по весне вновь выдадут шикарную победную серию и заставят нас снять перед ними шляпу", - сказал Мещеряков.
Отметим, что "Локомотив" набрал 25 очков по итогам 17 туров текущего розыгрыша РПЛ. Команда Маркуса Гисдоля располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
Мещеряков высказался о потенциальном возвращении в "Локомотив"
Мещеряков: в "Локомотиве" достаточно профессионалов. Они знают, что делают
Бывший глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о ситуации в московском клубе.
Фото: "Локомотив"