По словам Генича, в "Спартаке" были уверены, что у Витории ничего не получится в Лиге Европы, поэтому договаривались с Паоло Ваноли. Ожидается, что этот специалист сменит Виторию в должности наставника "красно-белых".
"Если "Спартак" всё же пойдет на этот ход [увольнение Витории], то Руй уедет из России тренером-победителем. Мне кажется, в клубе были уверены, что у Витории ничего не получится в еврокубках, поэтому вели переговоры и принимали решение по Ваноли. Как сейчас руководство будет себя вести и как будет подано прощание с Руем - даже не знаю. Момент очень непростой", - заявил Генич.
"Спартак" под руководством Витории вышел в 1/8 финала Лиги Европы, победив "Легию" в матче шестого тура группового этапа турнира. Встреча состоялась вчера, 9 декабря, на арене польской команды и завершилась победой гостей с минимальным счетом.
В чемпионате России "Спартак" набрал 23 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
Генич: если "Спартак" уволит Виторию, он уедет из России тренером-победителем
Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что Руй Витория уйдет из "Спартака" тренером-победителем, если московский клуб примет решение о его увольнении.
Фото: "Спартак"