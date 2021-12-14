— Уже все смеются про "спартаковский цикл". Клоунада в чистом виде. Федун пустил все на самотек и вот, что из этого вышло. Бардак какой-то в клубе происходит, а крайним назначают тренера, — цитирует Канчельскиса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что завтра "Спартак" объявит об увольнении наставника Руя Витории. Команда под его руководством идёт на девятом месте турнирной таблицы РПЛ и пробилась в 1/8 финала Лиги Европы.
Новым главным тренером "Спартака" должен стать Паоло Ваноли.
Канчельскис: я бы оставил Виторию. Менять тренера посреди сезона - не очень хорошо
Канчельскис — о возможном увольнении Витории: бардак какой-то в "Спартаке" происходит, а крайним назначают тренера
Российский специалист Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении главного тренера "Спартака" Руя Витории.
Фото: РИА Новости