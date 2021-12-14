— Да им и не нужен главный тренер. Ну, а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее ее. Главная тренерша, — рассказал Овчинников в интервью "СЭ".
Ранее появилась информация, что "Спартак" сегодня, 15 декабря, может уволить португальского специалиста Руя Виторию. Новым главным тренером команды должен стать итальянец Паоло Ваноли. Овчинников намекает на супругу владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарему Салихову, употребляя фразу "главная тренерша".
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В. Овчинников: "Спартаку" не нужен новый главный тренер. У них уже есть. Все его знают. Точнее ее
Российский специалист Валерий Овчинников прокомментировал возможное увольнение наставника "Спартака" Руя Витории.
Фото: Global Look Press