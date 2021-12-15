Французский полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла сравнил игру российского клуба с футболом в Лиге 1 и высказался о возможных перспективах краснодарской команды во французском чемпионате.
"Краснодар", я думаю, в Лиге 1 был бы в четверке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее" , - сказал Кабелла.
31-летний француз провёл 18 матчей за "Краснодар" в этом сезоне и забил 4 мяча, отдав 7 голевых передач.
Напомним, что Кабелла перешёл в стан "быков" в 2019 году.
До этого полузащитник выступал в Лиге 1 за "Монпелье", марсельский "Олимпик" и "Сент-Этьен".
Источник: Metaratings.ru
Кабелла: "Краснодар" в Лиге 1 был бы в четвёрке сильнейших
Полузащитник "быков" Реми Кабелла высказался о возможных перспективах краснодарского клуба в чемпионате Франции.
Фото: "ФК Краснодар"