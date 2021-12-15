Комбаров отметил, что руководство "Спартака" приняло логичное решение, расставшись с Виторией. По его словам, под руководством португальского тренера команда выступала очень нестабильно.
"По сути, результата нет в чемпионате, поэтому последовало такое решение. Оно вполне логичное. Могли дать доработать, но к чему бы это привело - мы не знаем. <...> По результату могу сказать, что игра была нестабильной. Могли сыграть хорошо, а могли не очень. Контраст был очень большим", - заявил Комбаров.
Напомним, ранее "Спартак" объявил об уходе Витории с поста главного тренера команды. Португалец возглавил "красно-белых" перед началом текущего сезона. Под его руководством москвичи вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе. В РПЛ "Спартак" идет девятым (23 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
"Спартак" объявил об уходе Витории с поста главного тренера команды
"Вполне логичное решение". Дмитрий Комбаров - об уходе Витории из "Спартака"
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением об отставке Руя Витории с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: "Спартак"