Рианчо: Ваноли не сможет стать вторым Каррерой

Бывший наставник красно-белых Рауль Рианчо высказался о назначении Ваноли и сравнил его с Каррерой.

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"Команде нужно быть привыкать к новому человеку, знакомиться с ним, подстраиваться под него. Ваноли не сможет стать вторым Каррерой, он попросту не знает игроков настолько хорошо. Ведь Массимо до того, как возглавить команду, работал ассистентом, он уже знал был знаком с каждым футболистом, с его возможностями" , - сказал Рианчо



Напомним, что Массимо Каррера привёл "Спартак" к чемпионству страны в сезоне 2016/17. Кроме того, итальянский специалист выиграл Суперкубок России, который стал для спартаковцев первым в истории.



Источник: Бывший тренер московского " Спартака " Рауль Рианчо поделился мнением о назначении Ваноли на пост главного тренера клуба, а также провёл параллель между Паоло и Массимо Каррерой."Команде нужно быть привыкать к новому человеку, знакомиться с ним, подстраиваться под него. Ваноли не сможет стать вторым Каррерой, он попросту не знает игроков настолько хорошо. Ведь Массимо до того, как возглавить команду, работал ассистентом, он уже знал был знаком с каждым футболистом, с его возможностями" , - сказал РианчоНапомним, что Массимо Каррера привёл "Спартак" к чемпионству страны в сезоне 2016/17. Кроме того, итальянский специалист выиграл Суперкубок России, который стал для спартаковцев первым в истории.Источник: РБ-Спорт