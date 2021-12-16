Агент Игора из "Фиорентины": был конкретный интерес со стороны "Краснодара"

Марсело Масканьи, представляющий интересы защитника "Фиорентины" Игора, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны клубов РПЛ.

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Напомним, ранее появилась информация, что футболистом интересуются сразу несколько команд из России, Италии и Франции.



В текущем сезоне защитник провел 10 матчей в Серии А. Он перебрался в стан "фиалок" летом этого года за сумму порядка 5 млн евро.



"Конкретный интерес к Игору был со стороны "Краснодара", но, к сожалению, переговоры не продвинулись. Почему? "Фиорентина" не хочет продавать Игора прямо сейчас", - цитирует Масканьи "Metaratings" Напомним, ранее появилась информация, что футболистом интересуются сразу несколько команд из России, Италии и Франции.В текущем сезоне защитник провел 10 матчей в Серии А. Он перебрался в стан "фиалок" летом этого года за сумму порядка 5 млн евро.