По информации источника, руководство нижегородцев пытается убедить Жиркова подписать краткосрочное соглашение. Отмечается, что в переходе заинтересован главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков.
Ранее Юрий Жирков заявил, что завершит карьеру, если не найдет клуб зимой.
Последним клубом Юрия Жиркова был "Зенит". Контракт 38-летнего футболиста с петербургской командой закончился в июне, продлевать соглашение "сине-бело-голубые" не стали. В составе петербургской команды он провел 127 матчей, забил 5 голов и стал автором 16 результативных передач.
Источник: Metaratings
СМИ: "Нижний Новгород" ведет переговоры с Жирковым
Фото: ФК "Зенит"