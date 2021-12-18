- Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то более продуктивного команде нужно встретиться уже на сборах, - передает слова д'Амико "СЭ".
17 декабря состоялась презентация нового главного тренера московского "Спартака" - 49-летнего итальянца Паоло Ваноли. Ранее был отправлен в отставку португальский специалист Руй Витория, работавший с красно-белыми с начала текущего сезона. Под руководством Витории "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы, но завершил осеннюю часть чемпионата России на девятом месте с 23 набранными очками в 18 матчах.
Главное из первой пресс-конференции Паоло Ваноли в «Спартаке»
Забивал в «Лужниках», проиграл в финале ЧЕ сборной России U17, выиграл скудетто с Конте. Главное о Паоло Ваноли
Агент Ваноли: общение с игроками прошло хорошо
Агент нового главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли Андреа д'Амико рассказал о разговоре итальянского специалиста с игроками клуба после его назначения на должность.
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