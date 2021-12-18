Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский клуб согласовал условия четырехлетнего контракта с Азмуном. Отметим, что текущее соглашение иранца с "Зенитом" рассчитано до лета 2022 года.
"Ведет ли "Лион" переговоры по переходу Азмуна? На данном этапе я не могу никак прокомментировать эту информацию", - приводит слова Пеллегатти Sport24.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 26-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В общей сложности за петербургский Азмун сыграл 104 матча, забил 62 мяча и стал автором 23 голевых передач. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро.
"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером РПЛ, набрав в 18 матчах 38 очков. Также петербуржцы вышли в плей-офф Лиги Европы, где в первом раунде сыграют с "Бетисом".
Представитель Азмуна прокомментировал информацию о переговорах иранца с "Лионом"
Андреа Пеллегатти, являющийся представителем нападающего "Зенита" Сердара Азмуна, ответил на вопрос о переговорах форварда "Лионом".
Фото: ФК "Зенит"