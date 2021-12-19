Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился информацией о подписании контракта с бывшим полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.
"Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок "Химок". Срок контракта не разглашаем", — сказал Терюшков "Чемпионату".
Напомним, что Павел Мамаев сыграл 6 матчей за "Ростов" в этом сезоне, но не отметился голевыми действиями.
"Химки" станут пятой командой в карьере 33-летнего российского игрока. Ранее Мамаев выступал за "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов".
По данным Transfermarkt, контракт Мамаева с "Ростовом" рассчитан до 31 декабря 2021 года.
Мамаев стал игроком "Химок"
О подписании игрока сообщил член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
Фото: Sport24