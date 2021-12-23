Контракт Мелкадзе со "Спартаком" истекает летом следующего года. Как сообщает источник, существует вариант продления контракта с футболистом и его дальнейшая сдача в аренду. При этом сам футболист хотел бы получать больше игрового времени и может попросить красно-белых отпустить его зимой.
В текущем сезоне Мелкадзе провел 4 матча за "Спартак" во всех турнирах. Всего на его счету 24 матча за красно-белых с сезона 2014/15, в которых он не отличался результативными действиями.
Лука Каттани официально был назначен спортивным директором "Спартака" 21 декабря. До этого итальянский специалист возглавлял скаутский отдел французского "Пари-Сен Жермен".
Источник: "Спартак" решит судьбу Мелкадзе в январе
Новый спортивный департамент "Спартака" под руководством Луки Каттани в январе примет решение по будущему форварда клуба Георгия Мелкадзе.
Фото: Матч ТВ