"Задачи на вторую часть сезона? Да ну хватит вам! Задачи всегда бывают две - либо занять первое место, либо не занять последнее. Вот наша задача — не занять последнее место в РПЛ. И постараться занять первое, но это будет тяжело", - цитирует Иванова Sport24.
"Урал" ушел на зимний перерыв в РПЛ на 11-м месте. В активе екатеринбуржцев 19 очков после 18 туров. Уральцы опережают "Уфу" и "Химки", находящиеся в зоне вылета, на 3 и 5 очков соответственно.
Перед наступлением паузы подопечные Игоря Шалимова выдали серию из 6 матчей без поражений, переиграв в последних турах "Локомотив" (1:0) и "Ростов" (4:1).
В первом матче после перерыва "Урал" в гостях сыграет с "Нижним Новгородом". Встреча состоится 25 февраля 2022 года.
Иванов - о задачах "Урала": не занять последнее место в РПЛ. И постараться занять первое, но это будет тяжело
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о задачах клуба на вторую часть сезона.
Фото: СЭ