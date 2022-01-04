"На какой стадии переговоры по трансферу Сергеева? Трансфер в завершающей стадии", - приводит слова Медведева "РБ Спорт".
Напомним, 28 декабря стало известно, что Сергеев проходит медосмотр перед трансфером в "Зенит". Ожидается, что питерцы заплатят за форварда 2,15 млн евро.
В текущем сезоне Сергеев провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. В этом году он впервые получил вызов в сборную России, но еще не успел дебютировать в национальной команде.
Медведев: трансфер Сергеева в "Зенит" находится в завершающей стадии
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ходе переговоров по трансферу форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева.
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