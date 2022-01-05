Черданцев: у нас тренерам не дают работать почти ни в одном клубе, не хватает терпения

Черданцев, комментируя увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера "Краснодара", напомнил, что этот специалист провел с командой только одни сборы. По его мнению, тренерам в клубах РПЛ дают мало времени на то, чтобы проявить себя.
"Конечно, пятое место в РПЛ и девять очков отставания от лидера вряд ли соответствуют ожиданиям руководителей клуба, но у каждого результата, помимо тренерской работы, есть объективные причины, которые тоже нужно принимать во внимание.
Плюс возникает вопрос: как оценивать работу Гончаренко по неполному циклу? Сколько он провел с командой? Только одни летние сборы, которые были короткие и скомканные из-за ЧЕ? Получается, у нас тренерам не дают работать почти ни в одном клубе - не хватает терпения", - сказал Черданцев.
Напомним, что ранее "Краснодар" объявил об уходе Гончаренко с поста наставника команды. Руководство клуба приняло решение о прекращении сотрудничества с белорусским специалистом.
Отметим, что Гончаренко работал с "Краснодаром" с апреля 2021 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ "быки", набрав 29 очков, занимают пятое место в турнирной таблице.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Матч ТВ"