Согласно данным источника, бельгийский клуб предложил пять миллионов евро за Черникова. Указывается, что "Краснодар" отказал "Антверпену" в трансфере игрока.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ 21-летний Черников принял участие в 13 матчах и забил один гол.
Контракт Черникова с "Краснодаром" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.
Источник: Чемпионат
Источник: "Антверпен" предлагал "Краснодару" 5 млн евро за Черникова
"Антверпен" пытался приобрести у "Краснодара" полузащитника Александра Черникова.
Фото: "Краснодар"