Оганесян прокомментировал информацию об интересе "Краснодара" к Арвеладзе и Маршу

Футбольный функционер Валерий Оганесян прокомментировал данные о заинтересованности "Краснодара" в услугах Шоты Арвеладзе и Джесси Марша.

Фото: ТАСС





По мнению Оганесяна, Арвеладзе является сильным специалистом, способным добиться успеха в чемпионате России. При этом, по его словам, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий не даст спокойно работать в команде именитому тренеру.



"Мы слышим фамилии Шоты Арвеладзе, Джесси Марша... Спору нет, Арвеладзе - топ-тренер, который мог бы быть успешен в любом клубе РПЛ. Но мне кажется, что Сергей Галицкий не даст нормально работать серьезному специалисту. Он считает, что сам не хуже разбирается в футболе, и в этом большая ошибка. <...> Думаю, Галицкому нужен кто-то из академии а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык", - сказал Оганесян.



Отметим, что в среду, 5 января, "



Источник: Напомним, ранее сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера "Краснодара" являются грузинский специалист Шота Арвеладзе и американец Джесси Марш.По мнению Оганесяна, Арвеладзе является сильным специалистом, способным добиться успеха в чемпионате России. При этом, по его словам, владелец "Краснодара" Сергей Галицкий не даст спокойно работать в команде именитому тренеру."Мы слышим фамилии Шоты Арвеладзе, Джесси Марша... Спору нет, Арвеладзе - топ-тренер, который мог бы быть успешен в любом клубе РПЛ. Но мне кажется, что Сергей Галицкий не даст нормально работать серьезному специалисту. Он считает, что сам не хуже разбирается в футболе, и в этом большая ошибка. <...> Думаю, Галицкому нужен кто-то из академии а-ля Мусаев, чтобы он смог найти с тренером общий язык", - сказал Оганесян.Отметим, что в среду, 5 января, " Краснодар " объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста наставника команды. Белорусский тренер возглавлял "быков" с апреля минувшего года.Источник: Спорт-Экспресс