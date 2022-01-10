По словам Марадишвили, "Зенит" еще не гарантировал себе чемпионство.
"Зенит" уже чемпион? Конечно, нет. <...> У "Зенита" собраны очень серьезные игроки. Это одна из лучших команд по индивидуальным качествам, но не скажу, что "Зенит" сейчас доминирует. Вон "Арсеналу" проиграли. Даже такой сильный клуб может спокойно проигрывать аутсайдерам", - заявил Марадишвили.
Отметим, что "Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков. От второго места, на котором находится "Динамо", петербургскую команду отделяют два очка.
"Локомотив" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. В активе команды Маркуса Гисдоля 28 очков.
Источник: Sport24
Марадишвили: цель "Локомотива"? Выиграть чемпионат
Марадишвили: "Зенит" еще не чемпион. Они могут проигрывать аутсайдерам
Полузащитник "Локомотива" Константин Марадишвили поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"